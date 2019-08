Meteo, caldo ed afa in aumento nei prossimi giorni: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Giornata all'insegna dell'instabilità soprattutto nel pomeriggio ed in serata in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di Abruzzometeo.org indicano infatti possibili rovesci temporaleschi nelle aree interne in estensione nelle zone collinari e costiere per la giornata di oggi 8 agosto.

A partire da domani 9 agosto ci sarà un deciso miglioramento con sole e temperature in aumento su tutta la Regione. Bel tempo almeno fino all'inizio della prossima settimana con afa e caldo che si faranno sentire in modo vigoroso, con temperature nelle zone interne fino a 38 40 gradi all'ombra per l'arrivo di correnti calde africane.

Temperature in lieve diminuzione nella serata di oggi, stazionarie o in aumento da domani.