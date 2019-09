Meteo, allerta maltempo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Maltempo in arriva ed allerta meteo anche in Abruzzo e nel Pescarese. La protezione civile regionale, infatti, ha fatto sapere che è stato diramato un bollettino meteo per la giornata del 3 settembre e per le successive 18 - 24 ore con allerta arancione per il territorio regionale compresa la provincia di Pescara.

Attese forti precipitazioni a carattere temporalesco e rovesci anche intensi con localmente possibili grandinate su Lazio orientale, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Previsti fulmini e forti raffiche di vento. Il sindaco di Spoltore Di Lorito ha fatto sapere che il comune è al lavoro per organizzare la macchina della protezione civile in caso di emergenze. Anche il Comune di Pescara ha diffuso l'allerta meteo e si sta attivando per fronteggiare eventuali criticità.