Meteo Abruzzo, in arrivo freddo polare per l'8 dicembre

Il fine settimana dell'Immacolata Concezione sarà caratterizzato dal maltempo. Almeno questo è quanto dicono le previsioni per il weekend dell'8 dicembre.

Infatti, secondo ilmeteo.it, arriveranno venti forti e freddo proveniente dal Polo Nord.

Dunque l'alta pressione che in questi giorni sta regalando giornate con temperature miti avrà vita breve, infatti nel corso del weekend dell'Immacolata un'intensa perturbazione colpirà l'Italia. Le prevision indicano come già dalle prime ore di sabato piogge diffuse interesseranno Lombardia e Nordest per poi portarsi verso il Centro e il Sud nel corso della giornata.

La perturbazione sarà accompagnata da furiosi venti di Maestrale che soffieranno fino a 120-130 km/h sul mar di Sardegna e sul Tirreno, mentre la Bora spirerà fino a 100 km/h sul medio Adriatico. Mareggiate eccezionali sulle coste della Sardegna, della Sicilia, delle regioni tirreniche centro-meridionali e adriatiche centrali.

Domenica il Maestrale continuerà a soffiare fortemente, ma il bel tempo avrà conquistato il Nord, mentre entro sera altre piogge e temporali dalle regioni centrali raggiungeranno quelle meridionali con nevicate sopra i 1000 metri.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che da lunedì 10 dicembre aria fredda di origine polare piomberà sull'Italia. Il calo termico di quasi 10 gradi sarà responsabile delle nevicate fino a quote collinari su Marche, Abruzzo e Molise e sopra i 1000 metri sulle regioni meridionali. Il clima si raffredderà tutta la prossima settimana con temperature sotto la media del periodo di circa 7 gradi.