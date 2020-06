Ancora l'anticiclone delle Azzorre protagonista in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni meteo

Restano stabili le condizioni meteo in Abruzzo e nel Pescarese anche per la giornata di oggi 24 giugno. Abruzzometeo.org, di Giovanni De Palma, indica infatti la presenza dell'anticiclone delle Azzorre che favorirà tempo soleggiato e temperature estive ma senza particolari eccessi durante il giorno e notti all'insegna del clima più fresco. Un clima che, come sottolinea De Palma, è molto simile a quello tipicamente estivo degli anni '70 ed '80 senza gli eccessi di caldo ed umidità, accompagnati spesso da violenti e brevi temporali o grandinate, che invece ci hanno accompagnato negli ultimi 10/15 anni.

Nel pomeriggio potremo avere annuvolamenti nelle zone montuose senza però particolari fenomeni. Stessa situazione per domani giovedì 25 giugno quando però potrebbero esserci brevi rovesci e temporali nelle zone interne durante il pomeriggio. Temperature in lieve aumento specie per le massime.