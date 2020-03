Meteo, ancora situazione d'instabilità in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Giornata che inizierà all'insegna dell'instabilità quella di oggi 3 marzo in Abruzzo e nel Pescarese. In base alle previsioni di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, inizialmente avremo ancora cielo nuvoloso o coperto nella fascia centrale della Regione, mentre su quella orientale ed adriatica la nuvolosità risulterà in attenuazione anche se resteranno le forti raffiche di vento gargino anche superiori ai 70 - 90 km/h.

Nel corso della giornata è previsto un ulteriore miglioramento, anche se da domani mercoledì 4 marzo è atteso un nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà aria più fredda ed un calo delle temperature, oltre ad addensamenti e rovesci.

Temperature inizialmente ancora ben al di sopra delle medie stagionali, in diminuzione a partire dalla serata.