Ancora stabilità e sole sull'Abruzzo e nel Pescarese, piogge nel week end: le previsioni

Sarà una giornata di Santo Stefano all'insegna del tempo stabile e soleggiato su gran parte dell'Abruzzo e nel Pescarese. Per la giornata odierna infatti non sono previste sostanziali novità rispetto alla giornata di Natale con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature relativamente miti durante la giornata, mentre in serata la colonnina di mercurio potrà scendere su valori normali per il periodo.

A partire da sabato 28 dicembre però è atteso un peggioramento con l'arrivo di piogge e rovesci che proseguiranno anche nella giornata di domenica 29 dicembre lungo la costa e nell'entroterra pescarese. Le temperature subiranno una diminuzione anche per i valori massimi.