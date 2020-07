Meteo, temperature in calo e instabilità: le previsioni l'Abruzzo ed il Pescarese

Si annuncia un fine settimana dai due volti per il Pescarese e l'Abruzzo sul fronte meteorologico. Abruzzometeo.org, di Giovanni De Palma, indica infatti per oggi sabato 18 luglio ancora condizioni d'instabilità soprattutto nelle zone interne, con possibili rovesci e temporali nella fascia centrale e montuosa della Regione, in estensione nel pomeriggio anche nelle zone collinari ed adriatiche.

Ancora venti settentrionali che contribuiranno a far scendere ulteriormente le temperature, soprattutto per quanto riguarda le minime, al di sotto delle medie stagionali. Per la giornata di domani, domenica 19 luglio, atteso invece un graduale miglioramento con sole e cielo poco nuvoloso ed un graduale aumento delle temperature massime. Il bel tempo dovrebbe caratterizzare almeno tutta la prima metà della prossima settimana.