Meteo, fine settimana stabile in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà un fine settimana all'insegna del tempo stabile quello in arrivo nel Pescarese ed in Abruzzo. Le previsioni di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, indicano una situazione di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso per la giornata di oggi 15 febbraio e per le giornate di domani domenica 16 febbraio e lunedì 17 febbraio.

Saranno invece possibili gelate notturne soprattutto nell'Aquilano e nelle Marsica, a causa delle temperature minime che invece torneranno a scendere di qualche grado. Durante il giorno, invece, le temperature sono previste in graduale aumento.