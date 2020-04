Metamer dona mascherine a medici di base e pediatri della provincia di Pescara. La consegna, che parte da oggi, è stata affidata alla protezione civile. Ogni dottore riceverà un kit con cinque Ffp2.

Ecco cosa ha dichiarato Nicola Fabrizio, ceo di Metamer:

“Ogni giorno vediamo il nostro personale sanitario schierato in prima linea per combattere la nostra battaglia più importante. I medici che stanno salvaguardando la nostra salute sono degli eroi, spesso sono costretti ad agire in condizioni molto rischiose. Non vogliamo e non possiamo restare a guardare, ma desideriamo poter dimostrare loro la nostra gratitudine. Speriamo di poter contribuire in questo modo ad essere vicini ai nostri medici e ricambiare così tutto il coraggio, la passione e il sacrificio quotidiano con cui lavorano per tutti quanti noi”.