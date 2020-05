Il toccante messaggio di un'infermiera: "Grazie ai pazienti che ci mettono in mano le loro storie"

Una donna che lavora come infermiera all’ospedale di Pescara ha scritto queste parole, dense di significato, e le ha accompagnate con una foto che mostra un toccante messaggio indirizzato da alcuni figli alla loro mamma, ricoverata nel reparto di Geriatria (il biglietto è stato trovato su un comodino):

«Quando fuori tutto si spegne rimane un posto in cui non è mai notte e dove, a volte, non è facile restare. Spesso non sai chi hai davanti, chi entra ti guarda, ti mette in mano la sua storia e da quel momento entri anche tu a farne parte. È così che quando la luce non si spegne e la paura inizia ad arrivare, un piccolo biglietto trovato per caso ti ricorda che hai una storia da proteggere e che chi entra lascia sempre qualcuno fuori che aspetta. Il mio grazie va a tutti i pazienti che ci mettono in mano le loro storie e a chi, lì fuori, resta col cuore in gola. Grazie perché quando noi smettiamo un po’ di crederci ci siete voi a ricordarci che sono i piccoli gesti che fanno grande il mondo. Vorrei dire a ognuno di voi che stare lontani non vuol dire perdersi, vuol dire solo far fare all’amore salti più grandi».