Mese dell'Affido ed Accoglienza: tutte le iniziative in programma

Torna l'iniziativa "Mese dell'Affido ed Accoglienza" promossa dall'amministrazione comunale di Pescara e che punta a far conoscere e sensibilizzare i cittadini verso questi due istituti sociali che prevedono la possibilità di affidare temporaneamente ad una coppia o ad un singolo un minore la cui famiglia è in difficoltà economica e che vive condizioni di disagio. A presentare l'niziativa l'assessore Allegrino assieme ai rappresentati dell'equipe Affido e del Centro Servizi Famiglie del Comune.

Ci saranno Testimonianze, incontri, dibattiti, spettacoli teatrali e cineforum per accendere i riflettori su questo delicato argomento, con il primo evento in programma oggi sabato 29 settembre alle ore 16 al Parco D'Avalos, con la festa che vedrà la partecipazione dei nuclei familiari che sono già coinvolti in progetti di affido e affiancamento familiare.

"Sarà l’occasione per rivolgere loro un ringraziamento per aver aperto il cuore e la casa a bambini e ragazzi in difficoltà, evitando il ricorso a comunità educative o a case famiglia. Poi proseguiremo con incontri, convegni, proiezioni di film e spettacoli teatrali che si terranno in vari luoghi della città: in Comune, in piazza, nei consultori, in biblioteca, nei quartieri perché più saranno gli spazi destinati ad ospitare le nostre iniziative, più saranno le persone che avranno modo di ascoltare le testimonianze di chi ha già vissuto o sta vivendo l’esperienza dell’affido. E’ un percorso di crescita del valore dell’accoglienza indispensabile per diventare sempre più ‘comunità"

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 29 settembre 2018

“Festa delle Famiglie”

ore 16 - Parco D’Avalos - ingresso di fronte ai distinti dello Stadio Adriatico “G. Cornacchia” (in caso di maltempo l’evento si terrà al “Centro Polivalente Mons. Gustavo Britti”, via Rio Sparto)

Festa con le famiglie coinvolte nei progetti di affido ed affiancamento familiare. E’ prevista animazione per grandi e piccini.

Martedì 2 ottobre 2018

“Affiancamento familiare: provare per credere!”

ore 17.30 - Centro Servizi Famiglie - Piano terra del Palazzo Comunale (ex-Inps), Piazza Italia 13

Proiezione dei video e testimonianze di chi ha vissuto l’esperienza dell’affiancamento familiare, a cura di Caritas Diocesana e dell’équipe del progetto “Una famiglia per una famiglia”.

Mercoledì 3 ottobre 2018

“Quando il vuoto si fa spazio che accoglie”

ore 18 - Chiesa della Visitazione di Maria, via Carlo Alberto dalla Chiesa

Testimonianza di una famiglia affidataria e dell’équipe Affido del Comune di Pescara nell’ambito della mostra “Abitare il vuoto”, organizzata dal consultorio familiare “UCIPEM” in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale “KOILOS”.

Sabato 6 ottobre 2018

“Benvenuto ai nuovi nati di giugno, luglio e agosto 2018”

ore 11 - Sala Consiliare - Comune di Pescara

Cerimonia di “Benvenuto ai nuovi nati” con la partecipazione dell’équipe Affido del Comune di Pescara e degli psicologi della cooperativa “Orizzonte”.

Sabato 6 e Domenica 7 ottobre 2018

“#Salute”

Piazza Salotto -

Sabato 6 ottobre dalle 11 alle 11.30 “Ascoltami con gli occhi. Strategie di comunicazione attiva nella relazione genitori-figli”, a cura dell’équipe del Centro Servizi Famiglie del Comune di Pescara.

Domenica 7 ottobre dalle 10 alle 10.30 “Affido familiare: vi racconto io…” - Testimonianza di una famiglia affidataria a cura dell’équipe Affido del Comune di Pescara. Eventi organizzati nell’ambito del tour nazionale di prevenzione sanitaria promosso dall’Associazione “Obiettivo Salute”.

Giovedì 11 ottobre 2018

“Affido familiare: tra desiderio e realtà”

ore 17 - Auditorium Petruzzi, via delle Caserme 21

Incontro-dibattito con Pasquale Addesso, magistrato presso la procura di Como, Maria Grazia Figini, coordinatrice dell’Associazione “Cometa” e presentazione del libro “Affidamento familiare, i profili fiscali, contributivi, Isee e amministrativi”. L’evento è organizzato dall’Associazione “Stella del Mare” e dal Centro Servizi per il Volontariato di Pescara, con il patrocinio dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali d’Abruzzo.

Venerdì 12 ottobre 2018

“La grande Gilly Hopkins”

ore 17.30 - Consultorio familiare CIF, via Passolanciano 50

Proiezione del film del 2015 diretto da Stephen Herek e tratto dall’omonimo libro per l’infanzia di Katherine Paterson. Cineforum dedicato al tema dell’affido organizzato dal consultorio familiare CIF con la presenza dell’ équipe Affido del Comune di Pescara.

Martedì 16 ottobre 2018

“Fra le mie braccia”

ore 17.30 Biblioteca Regionale “F. Di Giampaolo”, via Tiburtina Valeria 97/2 Letture a bassa voce per bambini/bambine da 3 a 6 anni insieme a mamma e papà, a cura dei volontari di “Nati per leggere” di Pescara. Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione. Tel. 085/4210485 o e-mail: nadia.guardiano@regione.abruzzo.it

Venerdì 19 ottobre 2018

“L’incredibile vita di Timothy Green”

ore 17.30 Consultorio familiare CIF, via Passolanciano 50

Proiezione del film del 2012 diretto da Peter Hedges. Cineforum dedicato al tema dell’affido organizzato dal consultorio familiare CIF con la presenza dell’ équipe Affido del Comune di Pescara.

Mercoledì 24 ottobre 2018

“Na famije juste p’ l’ affide”

ore 21 - Auditorium Petruzzi, via delle Caserme 21

Commedia in vernacolo in due atti di Gianni Libbi. Compagnia teatrale dialettale “Lu Girasole”.