La pescarese Affaitati tra gli artigiani protagonisti di Sotto40 a Roma

Da domani, venerdì 16 novembre, a domenica ci sarà anche la pescarese Mercedes Affaitati alla rassegna "Sotto40" che si terrà a Roma nello spazio LeArtigiane in via Torre Argentina 72.

L'evento, aperto dalle 10 alle 19:30, propone le idee dei giovani artigiani, designer e creativi.

Sotto40 è un evento riservato ai giovani sotto i 40 anni, una tre giorni per dimostrare che l'artigianato non è solo tradizione, ma sa guardare al futuro e gli artigiani in rassegna espongono le loro creazioni di moda, gli accessori, prodotti per arredamento e cosmesi.Tra i creativi presenti Mercedes Affaitati, 40enne titolare del negozio/bottega storico "Galleria della Cornice" in via Cesare Battisti 145 a Pescara e Stefania Barbetta 39enne di Chieti, restauratrici e impagliatrici di sedie.

«Grazie alla mia collega ebanista Stefania Barbetta ho deciso di partecipare all'evento Sotto 40», racconta la Affaitati, «per poter far conoscere la mia arte di impagliatrice e restauratrice e potermi confrontare con artigiani di altre regioni. Impagliatrice /restauratrice con il bernoccolo dell'ebanisteria e come potrebbe essere altrimenti? Provengo da una famiglia di maestri ebanisti e scultori lignei. Questo tipo di artigianato è prettamente maschile ma si addice alle mie capacita, certo ritagliarsi un mercato in questo settore è difficile ma l'altissima qualità dei miei lavori, la passione e la continua ricerca penso che prima o poi paghino. Mi sono specializzata con i grandi maestri impagliatori liguri, dove ho imparato la tessitura di Chiavari le famose chiavarine, ho perfezionato i vari tipi di intrecci soprattutto la Vienna. Seguo i corsi di Giovanni Renzi e Alessandro Scordo maggiori esperti al mondo di stile Thonet e consulenti del museo di Frideburgo».