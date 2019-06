Mercatone Uno, il sindaco di San Giovanni Teatino incontra i lavoratori del punto vendita di Sambuceto

Massima solidarietà ed impegno per salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti del punto vendita di Sambuceto in via Caravaggio della Mercatone Uno. Il sindaco di San Giovanni Teatino Marinucci ha fatto visita ai lavoratori che hanno attivato un sit in per la giornata di oggi 1 giugno e per domani domenica 2 giugno.

Marinucci ha espresso preoccupazioni per il futuro dei lavoratori dopo il fallimento a seguito dei 90 milioni di debiti accumulati in 9 mesi dalla Shernon Holding:

Ora però è necessario trovare subito risposte adeguate al reddito di questi lavoratori. Con la sentenza di fallimento, infatti, sono

sospesi dal lavoro e per ognuno di loro è un dramma. È in gioco la dignità dei dipendenti. Una dignità calpestata anche dalle modalità con le quali sono venuti a conoscenza del fallimento: tramite messaggi social. E una situazione inaccettabile ed invito anche la Regione Abruzzo a fare la sua parte perchè il Mise trovi adeguate e, soprattutto, tempestive soluzioni

Nei giorni scorsi, l'Acu aveva denunciato problemi anche per i clienti che hanno già effettuato ordini pagati e che rischiano di non vedere i loro acquisti consegnati.