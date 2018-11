Mercato via Pepe, dopo il maltempo parte il "Pescara Market Vibes" [ VIDEO ]

Questa mattina, lunedì 5 novembre, parte il progetto "Pescara Market Vibes", l'iniziativa che doveva iniziare già lunedì scorso ma che è stata rinviata ad oggi per maltempo. Il comune punta a rendere il mercato rionale del lunedì in via Pepe ed i mercati coperti dei luoghi d'intrattenimento con dj set, concerti e spettacoli dal vivo.

L'assessore Cuzzi ha ricordato le finalità dell'iniziativa:

"Il progetto considera i mercati non solo come dei grandi centri commerciali naturali, ma anche come luoghi di aggregazione e di incontro, inoltre daremo a tanti talenti della nostra città la possibilità di esprimere attraverso la musica all’interno di un grande contesto che possiamo definire come un grande palco naturale, che così diventerà anche luogo d’incontro e di scambio culturale tra le generazioni. L’appuntamento si svolgerà dalle 9 fino alle 13 nell’area dedicata alla vendita della frutta. La performance appunto partirà da lì all’interno di una bancarella allestita per l’occasione in quello che è lo snodo e il cuore pulsante del mercato. Molta importanza verrà data all’aspetto comunicativo. I dj set verranno ripresi e diffusi sia live che successivamente su tutti i canali social. Attraverso la partecipazione di un videomaker, un fotografo e un social media manager si riuscirà ad integrare e a documentare tutti i vari momenti dell’evento, con la creazione e diffusione di un hashtag dedicato #pescaramarketvibes."

Tutte le esibizioni saranno pubblicate tramite video e foto sui profili social del comune