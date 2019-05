Mercato via dei Bastioni: riprendono le vendite all'esterno

Riprende l'attività di vendita al mercato coperto di via dei Bastioni, anche se solo nel piazzale esterno. Lo ha fatto sapere il Comune annunciando la ripresa delle vendite per domani giovedì 30 maggio. In attesa del completamento delle operazioni necessarie per la riapertura della struttura, dopo la chiusura imposta dai carabinieri del Nas durante un controllo, gli operatori effettueranno le vendite sotto dei gazebo, fino a quando non potranno riprendere posto all'interno del mercato.

La questione della chiusura del mercato di via dei Bastioni aveva scatenato polemiche e critiche soprattutto dalle associazioni di categoria che hanno parlato di un grave danno per i residenti della zona e per la città. Il neo sindaco Masci, commentando l'accaduto prima della sua elezione, aveva chiesto risposte in tempi brevi per quanto riguarda le responsabilità per la chiusura, scattata per carenze igienico sanitarie.