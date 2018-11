Mercato di via dei Bastioni: al via i lavori di messa in sicurezza

Al via il cantiere per la messa in sicurezza del mercato coperto di via dei Bastioni a Pescara. Lo hanno fatto sapere gli assessori Cuzzi e Blasioli che hanno compiuto un sopralluogo sul posto. La spesa complessiva è di 150 mila euro, e si interverrà sui solai con una riqualificazione e restyling generale della struttura.

"Da tempo era necessario agire per la messa in sicurezza dei locali sia al piano superiore che al piano interrato, cosa che consentirà di recuperare spazi preziosi per gli operatori attivi, nonché per animare ancora di più il mercato, che è uno dei nostri maggiori obiettivi e che ci vede anche favorevoli alle aperture pomeridiane e alla contaminazione con eventi e iniziative non soltanto enogastronomiche"

I lavori, ricordano Blasioli e Cuzzi, non interferiranno con l'attività di vendita ed è in programma un altro lotto di lavori per 75 mila euro, che serviranno per una pulizia generale e riqualificazione anche estetica dei locali.