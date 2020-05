A Pianella il mercato settimanale riparte per tutti i settori merceologici. Dunque, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il mercato del venerdì tornerà ad ospitare anche gli operatori non alimentari, come disposto dall’amministrazione comunale:

“Continuiamo il percorso di avvicinamento alla normalità, cercando di favorire il riavvio di ogni attività commerciale e il ripristino dei contatti sociali che rappresentano uno strumento essenziale della nostra comunità - afferma il sindaco Marinelli - Una scelta di fiducia nel senso di responsabilità diffuso dei nostri concittadini, che dimostra come sia concretamente conciliabile, nel rispetto delle precauzioni di base, la tutela della salute con un modello di qualità della vita che nelle nostre realtà è naturalmente improntato a ritmi sostenibili”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla scorta dei protocolli di sicurezza emanati, l’area mercatale sarà divisa in due: