Anche a Penne riapre il mercato coperto ortofrutticolo

Penne si prepara alla fase 2 dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus) e da domani (lunedì 4 maggio), dopo 2 mesi, verrà riaperto il mercato coperto comunale.

A decidere per la riapertura del mercato ortofrutticolo è stato il sindaco Mario Semproni con l'ordinanza numero 19 del 30 aprile 2020.

Per questo motivo, Ieri pomeriggio, sono iniziate le operazioni di sanificazione della struttura di via Circonvallazione Aldo Moro. La sanificazione è stata donata dalla ditta “Europulito” di Penne.

«Voglio ringraziare Davide Di Teodoro e gli operatori della ditta Europulito per questo gesto verso la nostra comunità», dice il primo cittadino, «in vista della riapertura, prevista lunedì, dopo quasi 45 giorni di chiusura, i nostri ortofrutticoli potranno così tornare a vendere i loro prodotti. Sarà un primo segnale verso la città. La Fase 2 è quella più difficile e pericolosa: rispettate i protocolli di sicurezza, indossate mascherine e guanti e attuate il distanziamento sociale: evitate assembramenti. L’emergenza sanitaria non è terminata. Non vanifichiamo ciò che abbiamo fatto finora con sacrifici e sofferenza».

L’accesso al mercato coperto è programmato dalle ore 7 alle 13: si potrà entrare nella struttura solo muniti di guanti e mascherine. Gli operatori della polizia locale verificheranno il rispetto dei protocolli di sicurezza.