Caos mense scolastiche, la protesta arriva in consiglio comunale

Nuovo capitolo riguardante il problema delle mense scolastiche di Pescara.

Domani mattina, lunedì 24 settembre, infatti verrà chiesta l'immediata sospensione del consiglio comunale. A farlo sapere sono Vincenzo D'Incecco della Lega e Marcello Antonelli di Forza Italia.

La riunione dell'assise civica verrà sospesa per ascoltare una delegazione dei comitati dei genitori e delle lavoratrici della mensa «perché questa situazione non è più sostenibile».

Queste le parole di D'Incecco e Antonelli:

«Fino a oggi l'opposizione ha tenuto un comportamento responsabile e ha evitato polemiche perché ha sempre nutrito fiducia nel lavoro degli uffici comunali competenti, ma adesso la politica deve assumersi la responsabilità di quello che sta accadendo e chi governa ha il compito di individuare le soluzioni immediate per riprendere il servizio mensa! Le famiglie e le lavoratrici non possono più attendere ed è per questo che il consiglio comunale di lunedì non potrà avere luogo se prima non si daranno risposte certe e definitive alla popolazione pescarese e di tutta la provincia. Sindaco e assessore delegato non hanno più tempo a disposizione...hanno il dovere di risolvere questo problema prima di qualsiasi altra cosa!».