Mense scolastiche Pescara, si punta a riaprire le iscrizioni al servizio entro la settimana

L'ultimo capitolo relativo al problema delle mense scolastiche di Pescara è andato in scena nella serata di ieri con una nuova riunione nella sala giunta del Comune.

Presenti, oltre al sindaco Marco Alessandrini e all'assessore all'Istruzione Giacomo Cuzzi, anche il dirigente e la responsabile del servizio mense Fabio Zuccarini e Enrica Di Paolo, i consiglieri comunali Maria Ida D’Antonio, Daniela Santroni, Marcello Antonelli, Vincenzo D’incecco, Carlo Gaspari, Enrica Sabatini, Massimiliano Di Pillo, i dirigenti scolastici, l'ufficio scolastico regionale, la Asl e le rappresentanze dei genitori.

Sul tavolo la fattibilità del pasto da casa e l'organizzazione della didattica a tempo pieno in attesa della ripresa del servizio di ristorazione.

Al termine dell'incontro è emerso come l'intenzione dell'Amministrazione comunale sia quella di riaprire le iscrizioni a mensa entro venerdì 28 settembre. Mentre l’Ufficio Scolastico Regionale ha reso noto che il regolamento che disciplinerà l’opzione del pasto da casa come aggiuntivo e complementare al servizio mensa è stato elaborato dai dirigenti dei Comprensivi ed è pronto ad essere operativo con la ripartenza della mensa.

Tra le ipotesi vagliate anche la possibilità di soluzioni transitorie finché non sarà individuato un nuovo gestore, come la doppia colazione, che potrebbe essere consumata all’interno delle aule scolastiche, se la Asl darà un parere favorevole a questa opzione come temporanea ed emergenziale, al fine di far proseguire la didattica anche nel pomeriggio per quanto riguarda le scuole primarie.

Discorso a parte per le scuole dell'Infanzia dove la situazione è più complessa per la doppia colazione: si sta valutando l’opzione di far mangiare i bambini a casa e riportarli poi a scuola.

Non esistono problemi nei nidi, perché dipendono direttamente dal Comune per quanto riguarda la gestione dell’emergenza e dove sono già operative diverse opzioni condivise con i genitori. Il tavolo tornerà a riunirsi giovedì pomeriggio per chiudere le istanze sospese.

Oggi è attesa la risposta all’interpello da parte della terza ditta partecipante all’appalto di ristorazione.