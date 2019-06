Mense scolastiche a Pescara: aperte le iscrizioni per l'anno 2019/2020

A partire dal 24 giugno sarà possibile inoltrare le domande di iscrizione per la refezione scolastica comunale. La procedura può essere effettuata online sia da chi è già iscritto al servizio che per i genitori di alunni che per la prima volta usufruiranno della mensca scolastica. Per ottenere l'agevolazione tariffaria, online è disponibile l'autocertificazione Isee per chi già è in possesso della documentazione completa Dsu e Attestazione Isee 2019 - riferita al Dpcm 159/2013.

Successivamente l'utente entro il 30 agosto dovrò far pervenire all'Ufficio Refezione Scolastica la documentazione completa (Dsu e Attestazione Isee) tramite:

* Pec : protocollo@pec.comune.pescara.it

* Raccomandata A/R :Piazza Italia 1, 65121 Pescara

* a mano presso l’Ufficio Protocollo- Palazzo di Città

Senza l'iscrizione online non sarà possibile usufruire del servizio