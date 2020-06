Un menhir del neolitico ritrovato nel Parco Nazionale della Majella [FOTO]

Ritrovato un menhir del neolitico all'interno del Parco Nazionale della Majella. Ieri, nella Valle Giumentina, c'è stato un sopralluogo sul sito dove è stato rinvenuto l'elemento lapideo antropomorfo. Erano presenti il presidente del Parco, Lucio Zazzara, e gli amministratori di Abbateggio.

“Ancora una volta la Majella ci ha donato un pezzo della sua storia facendolo emergere dalla sua coltre – ha dichiarato Zazzara – In collaborazione con la competente Soprintendenza Archeologica, lo metteremo presto in sicurezza e, soprattutto, faremo in modo che possa essere esposto, ammirato e studiato in questo stesso territorio”.