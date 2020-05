Dal 25 maggio i medici di famiglia e pediatri potranno visionare direttamente i referti dei tamponi

Una buona notizia sul fronte della comunicazione dell'esito dei tamponi in Abruzzo. L'assessore regionale Verì ha infatti annunciato che da lunedì 25 maggio i medici di famiglia e pediatri potranno accedere direttamente i referti dei tamponi effettuati sui propri pazienti. Fino ad ora, dovevano attendere l'invio da parte della Asl, mentre ora l'esito sarà conosciuto in tempo reale nello stesso momento in cui sarà caricato sul gestionale dal laboratorio che ha analizzato il tampone.

In questo modo, si velocizzeranno notevolmente i tempi d'attesa per i pazienti, alleggerendo anche la pressione sui servizi prevenzione delle singole Asl che potranno dedicarsi completamente ad altri compiti. Il sistema Attra (acronimo che sta per Applicativo Tracciatura Tamponi Regione Abruzzo) è stato realizzato dal servizio sistema informativo della Regione a costo zero.

