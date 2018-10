Il pescarese Mauro Menzietti alla guida degli audioprotesisti italiani

Il pescarese Mauro Menzietti, imprenditore nel settore della salute, è stato eletto alla guida degli audioprotesisti italiani domenica scorsa a Rimini, nella giornata conclusiva del XIX Congresso FIA (Federazione Italiana Audioprotesisti).

Menzietti guida proprio a Pescara l'azienda di famiglia, cioè l'istituto acustico Maico, e dirige la rivista "L’audioprotesista", che ha sede sempre nella nostra città.

«Da oggi - ha dichiarato - ci metteremo subito al lavoro per tutti gli audioprotesisti italiani che hanno riposto in noi la loro fiducia. Ringrazio di cuore mio padre, Nino Menzietti, il fondatore, mio cognato Antonio Lauriola, l’ANA e l’ANAP che mi hanno sostenuto e tutta la mia squadra di oltre 100 collaboratori, persone speciali che ogni giorno, come me, credono sia possibile migliorare il mondo, partendo dal nostro piccolo pezzetto di quotidiano».