VIDEO | La dichiarazione d'amore di Casciari dalla spiaggia di Pescara: "Viva l'Abruzzo!"

A sorpresa, questa mattina è arrivata la "dichiarazione d'amore" di Mauro Casciari per l'Abruzzo. L’ex inviato de Le Iene ha postato, infatti, su Facebook un video in cui elogia la nostra regione mentre passeggia sulla spiaggia di Pescara, all’altezza della Nave di Cascella.

Un ottimo spot a costo zero per il nostro territorio da parte di un personaggio televisivo noto, che in queste ore è in città per realizzare alcuni servizi per conto della Rai.

"Sono qua in Abruzzo e stavo pensando: c’è il mare (e che mare), c’è la montagna, c'è la collina, tutto nel raggio di 20 km. Ma allora che cazzo andiamo in giro a cercare? - si chiede Casciari nel filmato - La prossima volta che pensiamo a una vacanza... ce l’abbiamo sotto casa. Viva l’Abruzzo!".

Ovviamente la sua pagina FB è stata invasa da molti commenti positivi: c'è chi lo ringrazia, chi lo invita a scoprire anche le meraviglie culinarie dell'Abruzzo, chi gli dà consigli sui luoghi da visitare. Ma non manca nemmeno qualche critica a Casciari per aver lodato un po' troppo il mare di Pescara, evidentemente ricordando i problemi di balneazione e le conseguenti polemiche di questi ultimi anni. Casciari, tuttavia, non si scompone e replica: