A Città Sant'Angelo l'ultimo saluto a Matteo Martellini, l'escursionista morto in montagna

Città Sant'Angelo darà nella giornata di oggi, mercoledì 4 novembre, l'ultimo saluto a Matteo Martellini, l'escusionista di 37 anni ritrovato morto in montagna sul Gran Sasso.

Sarà possibile salutare il 37enne nella casa funeraria De Bonis in via Gabriele d'Annunzio 93 nel centro angolano.

Dell'uomo non si avevano più notizie da venerdì sera quando un amico ha dato l'allarme. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi con il Cnsas e la Guardia di Finanza impegnate per oltre 36 ore fino al tragico ritrovamento.

La salma di Martellini sarà nella casa funeraria dalle ore 8 alle 16. In seguito, dopo la benedizione, Matteo sarà accompagnato nel cimitero di Città Sant'Angelo.