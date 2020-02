Matteo Aielli confermato alla presidenza dell'Azione Cattolica. Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, ha accolto «con gioia» la proposta del consiglio e dell’Assemblea diocesana, rinnovando l’incarico per altri tre anni al giovane originario di Torre de’ Passeri. Ecco cosa ha affermato Aielli:

«Accolgo con gioia e responsabilità il servizio affidatomi dall’Arcivescovo e dal consiglio diocesano. Il triennio appena trascorso ci ha visti impegnati alla riscoperta del vero senso di appartenenza all'Associazione e alla Chiesa tutta. Mi sono messo in gioco più del solito e ho potuto conoscere da vicino tante realtà ecclesiali; una conoscenza che permetterà a me e al consiglio di poter lavorare in rete, con spirito sinodale, per rispondere ai bisogni degli aderenti e di chi si farà prossimo al nostro cammino. Continueremo ad educarci reciprocamente alla responsabilità, in un cammino personale e comunitario di formazione umana e cristiana».