Il presidente della Repubblica Mattarella nel Pescarese per l'inaugurazione dell'elettrodotto Italia-Montenegro

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà nei prossimi giorni in provincia di Pescara.

Il Capo dello Stato sarà a Cepagatti venerdì 15 novembre per l'inaugurazione dell'elettrodotto Italia-Montenegro.

La cerimonia si terrà presso la sottostazione Terna di Cepagatti e il presidente montenegrino Milo Dukanovic parteciperà dal Paese balcanico.

I lavori per l’elettrodotto, che si snoda per 445 km, sono stati avviati nell’ottobre 2016. L’investimento è di circa 1,2 miliardi di euro, di cui 362 milioni di euro relativi al secondo polo da 600 MW (sui 1.200 MW complessivi) che sarà realizzato in un secondo momento.