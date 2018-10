Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Aperte le iscrizioni per il Master in Mediazione Famigliare che avrà inizio il 24 novembre. Il master è in fase di riconoscimento A.I.M.e F. E dal CNOAS per la formazione obbligatoria degli assistenti sociali. L'attestato rilasciato costituisce titolo per esercitare la libera professione e per operare presso enti pubblici e privati. Il Master è organizzato dall'istituto di formazione “Concilia Qui" e dall’associazione “Penelope onlus”.

Il corso ha una durata di 290 ore di cui 250 per l'apprendimento di competenze teorico - pratiche e 40 ore di stage presso i Centri di Mediazione convenzionati. Il corso è rivolto ai laureati (anche triennali) in: Psicologia, Medicina, Giurisprudenza, Economia, Scienze della Formazione, Pedagogia, Servizi Sociali e altre. Sono previsti sconti per le iscrizioni simultanee e per gli iscritti ad associazioni o Enti convenzionati.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione, sul programma del master, sugli sbocchi occupazionali e su eventuali altri aspetti organizzativi ci si può rivolgere all’associazione "Penelope Onlus", strada statale Sud, Silvi (TE), dott.ssa Giovanna Di Gianfrancesco tel.: 347/5202938 - e-mail.: giovanna_digianfrancesco@hotmail.com.