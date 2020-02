Encomio per Massimo Manzo, custode del cimitero dei Colli travolto da un cancello per salvare le persone

È un encomio davvero meritato quello che il Comune di Pescara assegnerà a Massimo Manzo, dipendente della società "Ambiente Spa" e custode del cimitero Colli Madonna.

Manzo, lo scorso 25 dicembre, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro.

Per evitare danni alle personefu travolto dal cancello di ingresso del camposanto che si distaccò improvvisamente dai supporti. Venne ricoverato in ospedale per le lesioni riportate.

Per questo l’amministrazione ha inteso attribuirgli un riconoscimento. Alla cerimonia, prevista per domani, mercoledì 26 febbraio alle ore 11, saranno presenti il sindaco Carlo Masci e il capogruppo dell’Udc in consiglio comunale, Massimiliano Pignoli.