Il sindaco di Pescara in visita ad una sartoria artigianale dei Colli - FOTO

Il sindaco di Pescara Masci ha visitato questa mattina l'azienda sartoriale artigianale "Dolcepunta", che da quasi 20 anni si occupa della produzione di cravatte artigianali. Il primo cittadino ha commentato sulla sua pagina Facebook ufficiale alla visita, sottolineando come l'attività, a conduzione familiare, sia molto apprezzata non solo in Italia ma anche all'estero:

Stamattina ho visitato una meravigliosa azienda artigianale pescarese, a conduzione familiare, la Dolcepunta, che produce cravatte stupende, esporta il 95% della sua produzione, serve i più importanti personaggi mondiali, compresi alcuni presidenti degli Stati Uniti d'America. Le nostre eccellenze si affermano nel mondo con il loro impegno e la qualità dei loro prodotti. Io sono a fianco di chi produce economia e ricchezza