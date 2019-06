Il sindaco Masci: "A Spoltore sorgerà il canile intercomunale"

Un canile intercomunale nel territorio di Spoltore, una struttura polivalente dove oltre al rifugio per cani gestito dai volontari ci sarà anche il canile sanitario della Asl. L'annuncio è stato dato ieri dal sindaco Masci a seguito dell'incontro avvenuto con l'amministrazione comunale di Spoltore.

L'obiettivo è risolvere il problema del randagismo in città e nell'area metropolitana di Pescara, mettendo finalmente a disposizione una struttura più ampia ed attrezzata rispetto al canile di via Raiale. Masci ha ringraziato i volontari che da anni si impegnano per tutelare gli amici a quattro zampe, aggiungendo che le due strutture saranno tutte a norma di legge e la realizzazione è prevista entro 12 mesi.

Provvisoriamente, ha fatto sapere il sindaco, si sta valutando l'ipotesi di trasferire i cani ed il rifugio dalla sede di via Raiale in un altro sito da individuare.