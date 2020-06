Masci e Parruti intervistati da una tv coreana per la gestione dell'emergenza Covid-19 [FOTO]

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il direttore dell'Uoc (unità operativa complessa) di Malattie Infettive dell'ospedale di Pescara, Giustino Parruti, sono stati intervistati oggi, mercoledì 24 giugno, da una troupe della televisione coreana.

L'argomento trattato è stata la gestione dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus) in città.

«Pescara andrà anche in Corea del Sud», si legge in un post del primo cittadino su Facebook, «perché è diventata un modello di efficienza che sta facendo il giro del mondo. Questi continui riconoscimenti ci riempiono d'orgoglio, ma ci fanno molto piacere anche i complimenti ricevuti per la bellezza di Pescara, che da un terrazzo che si affaccia sulla riviera appare veramente stupenda».