VIDEO | Il sindaco Masci diventa operaio e inaugura i lavori di abbattimento dell'ex Enaip

Nella mattinata di oggi, 5 marzo, il sindaco di Pescara Carlo Masci si è trasformato in operaio mettendosi alla guida di un mezzo meccanico in occasione dell'inizio dei lavori per l'abbattimento dell'ex Inaip, sul lungomare nord. Ecco cosa ha scritto su Facebook il primo cittadino:

"Ho voluto dare direttamente io il primo colpo di maglio per abbattere i fabbricati della vergogna e del degrado dell'ex Enaip. Non mi fermo mai per mantenere gli impegni presi. Pescara si fa più bella!".

Dunque è stato il sindaco a dare simbolicamente il primo colpo di "piccone" per la demolizione della struttura nel parco nord. Nelle settimane scorse era stata eseguita l'operazione di pulizia degli edifici dell'ex Enaip, proprio per consentire l'avvio degli interventi. Resta ancora da definire, invece, il futuro utilizzo dell'area.