Mille mascherine donate alla polizia di Pescara dalla Chiesa Cristiana Evangelica cinese di Montesilvano

Sono in totale mille le mascherine che la Chiesa Cristiana Evangelica Cinese di Montesilvano ha donato alla Questura di Pescara per gli agenti di polizia che ogni giorno svolgono un ruolo fondamentale per tutta la collettività.

Non è la prima donazione di dispositivi di protezione individuale a favore della polizia di Stato e si tratta di strumenti indispensabili per poter operare in piena sicurezza in questa emergenza da Covid-19 (Coronavirus).

«È durante situazioni difficili, come quella che stiamo vivendo», si legge in una nota della Questura, «che gli uomini si elevano a sentimenti di altruismo e aiuto che unificano al di là delle differenza di razza, di politica e di religione, e che rendono possibile fronteggiare, uniti, le avversità».

La polizia di Stato ringrazia la Chiesa Cristiana Evangelica Cinese per la donazione.

