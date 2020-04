Il Comune di Spoltore invia gratuitamente le mascherine a 7mila famiglie

Inizierà nella giornata di domani, martedì 14 aprile, la consegna delle mascherine acquistate dal Comune di Spoltore per gli oltre 7mila nuclei familiari.

I dispositivi di protezione, utili a evitare il diffondersi del contagio da Covid-19 (Coronavirus) saranno recapitate a tutti i cittadini a domicilio (comprese frazioni e contrade).

Come fa sapere il sindaco Luciano Di Lorito si tratta di mascherine tipo chirurgiche riutilizzabili, lavabili anche in lavatrice, saranno consegnate 2 mascherine a nucleo familiare e arriveranno direttamente a domicilio. La seconda è da intendersi come ricambio, considerato che resta valida la raccomandazione a uscire una sola persona per famiglia.

Le operazioni di consegna sono affidate a Croce Rossa, Modavi e Rieco, e può durare più giorni in considerazione del fatto che a Spoltore ci sono oltre 7.000 nuclei famigliari.