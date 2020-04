Iniziata la distribuzione delle mascherine gratuite del Comune di Pescara

Il Comune di Pescara ha avviato la distribuzione delle mascherine gratuite utili a evitare il diffondersi del contagio da Covid-19 (Coronavirus).

I dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati ad associazioni, parrocchie e istituti religiosi cittadini tramite gli operatori del Coc (centro operativo comunale).

Gli operatori in servizio nella protezione civile comunale hanno consegnato il materiale messo a disposizione dalla propria struttura regionale a circa 60 associazioni, impegnate quotidianamente nell’assistenza sociale e nel supporto alle famiglie in difficoltà, ai centri parrocchiali e agli istituti religiosi che operano per la tutela della popolazione.

La seconda fase di consegna delle protezioni si terrà dalla prossima settimana e riguarderà poco meno di 20mila famiglie che ne hanno fatto richiesta collegandosi al sito internet istituzionale del Comune (www.comune.pescara.it) nell’apposita sezione.