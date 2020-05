In arrivo 200 mascherine ffp2 per le famiglie di bimbi disabili gravi [FOTO]

In arrivo 200 mascherine ffp2 per le famiglie di bimbi disabili gravi. I dpi verranno consegnati a domicilio tramite la Croce Rossa. L'iniziativa si deve all'associazione Progetto Noemi Onlus, in collaborazione con lo sportello delle malattie rare della Asl di Pescara.

Ecco cosa dichiara Andrea Sciarretta, presidente di Progetto Noemi e papà di Noemi, la bambina di 7 anni di Guardiagrele affetta da Sma 1 che con la sua forza di volontà ha ispirato questa iniziativa:

