Un milione di mascherine a settimana, a breve la produzione Fater per il Coronavirus

Mascherine "Made in Pescara" per fronteggiare l'emergenza contagio da Covid-19 (Coronavirus) grazie all'azienda pescarese Fater.

L'azienda della famiglia Angelini infatti è pronta ad avviare la produzione di questo dispositivo di protezione individuali divenuto fondamentale in questo momento di pandemia.

Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Pd ed ex vice sindaco, Antonio Blasioli, con un post su Facebook.

Ecco quanto scrive Blasioli:

"Fare di necessità virtù per delle mascherine Made in Pescara. Ormai da giorni sentiamo parlare della riconversione di una linea della nostra Fater a produzione di mascherine? E questa volta non è una fake. La Fater che tanto ha fatto anche con delle donazioni ci sta lavorando veramente. Tra pochissime ore sarà in grado di produrre 1 milione di mascherine a settimana. Binomio perfetto tra grande impresa e lo stare avanti pescarese".