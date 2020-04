Mascherine gratuite a Pescara, Cna Pensionati chiede numero verde e consegna a casa

L'attivazione di un numero verde e la consegna a casa.

Queste le richieste dei pensionati della Cna al Comune di Pescara per le mascherine gratuite messe a disposizione dall'ente.

Secondo Gaetano Marano, presidente provinciale di Cna Pensionati, «la scelta di prevedere la prenotazione di mascherine di protezione attraverso la sola modalità online, penalizza fortemente il mondo degli anziani».

«Il provvedimento, pur apprezzabile, non fa i conti con la condizione obiettiva di una parte della popolazione, come gli anziani, spesso alle prese con problemi di solitudine, che con il web ha scarsa dimestichezza e che non sempre dispone degli strumenti necessari, come computer o smartphone. Il Comune dovrebbe pertanto attivare al più presto altre modalità per la richiesta, come ad esempio l’istituzione di un numero verde telefonico, consentendo a questa parte della popolazione di accedere con più facilità alla richiesta».

Secondo Marano inoltre la distruzione con punto di ritiro non si adatta alla popolazione ultrasessantacinquenne, «cui si raccomanda continuamente di uscire il meno possibile, vada invece favorita, nelle forme e modi che l’amministrazione riterrà più opportuni, la consegna a domicilio».