Mascherine obbligatorie in Abruzzo quando saranno disponibili per tutti, distribuite le prime 50mila

Sarà obbligatorio indossare le mascherine in Abruzzo per uscire di casa non appena queste saranno disponibili per tutti.

Ad annunciarlo è il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, oggi pomeriggio, lunedì 6 aprile.

«Quando dovessimo finalmente capire che la distribuzione delle mascherine inizia a diventare regolare ed accessibile, allora avrà un senso e potremmo passare a questa fase a cui arriveremo, perché credo che la riapertura, che sarà graduale, presenterà una serie di obblighi e atteggiamenti prudenziali. Dovremmo abituarci a lungo a questa mascherina», dichiara Marsilio come riferisce l'Agenzia Dire.

Nel frattempo, è avvenuta la consegna da parte della Fater delle prime 50mila mascherine che verranno subito distribuite. Si tratta di dispositivi con una certificazione sicura al 90%. Le altre 20mila del primo lotto che gratuitamente l'azienda ha donato alla Regione Abruzzo arriveranno entro mercoledì. Poi la produzione, nei piani, raddoppierà per avviare una produzione massiccia con la vendita che sarà inizialmente per la Protezione Civile nazionale a prezzo di costo.

«Da oggi il tema dell'approviggionamento dei nostri sanitari comincia a vedere una maggiore tranquillità», evidenzia Marsilio, «e iniziamo a offrire maggiore serenità nella tempestività, nei numeri e nelle condizioni di approviggionamento. Stiamo lottando anche per le Ffp2 e Ffp3 che stiamo cercando in giro per il mondo, potremmo dare ulteriori notizie».