Mascherine a 50 centesimi, Federfarma Pescara: "Sono introvabili"

Anche a Pescara continua a far discutere il decreto del commissario Domenico Arcuri che ha stabilito un prezzo calmierato di 50 centesimi per le mascherine chirurgiche da indossare nei luoghi chiusi e all'aperto quando non sia possibili garantire il distanziamento sociale per prevenire il rischio contagio da Covid-19 (Coronavirus).

Ma anche a Pescara, almeno al momento, questi dispositivi di protezione individuale sono introvabili a quel prezzo.

A dirlo, parlando ad Ansa Abruzzo, è Fabrizio Zenobii, presidente provinciale di Federfarma Pescara: «Le mascherine da poter vendere a 50 centesimi sono al momento introvabili. Ci hanno promesso consegne a partire dalla prossima settimana: speriamo che avvengano e, soprattutto, che avvengano in modo costante. Peraltro per noi non si tratta di un mercato, prima del Covid-19 ne vendevamo pochissime, è un servizio che rendiamo alla collettività».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alcune farmacie in città hanno anche affisso cartelli con i quali si annuncia la non disponibilità delle mascherine a quel prezzo e nel caso di chiedere al governo Conte. Il problema è che le farmacie acquistano le mascherine a un prezzo superiore a quello stabilito per la vendita da Arcuri e dunque dovrebbero rimetterci e per questo motivo preferiscono non reperirle proprio.

«Anche noi», evidenzia Zenobii, «siamo vittime di un mercato impazzito. Ho ordinato alcol cinque volte e ogni volta l'ho pagato un prezzo diverso, sempre superiore a quello del periodo precedente all'emergenza. I guanti chirurgici, che fino a quattro mesi fa vendevo a 10 euro la confezione, oggi li pago 15 euro. Con che coraggio e a che prezzo dovrei venderli?».