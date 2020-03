Marsilio, battuta al sindaco di Penne: "Hai visto che la Cina è vicina?"

Così all'Ansa il governatore Marsilio, che si era messo in auto isolamento a Roma dopo i contatti avuti con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, risultato positivo al Coronavirus. Ora Marco Marsilio ha avuto un colloquio con Mario Semproni, geriatra all'ospedale San Massimo che a sua volta era risultato positivo al test, e ha rivelato la battuta da lui fatta al primo cittadino di Penne per provare a sdrammatizzare:

"Questo fenomeno che stiamo vivendo ci dovrà stimolare a rimodulare la nostra sanità: ormai siamo tutti esposti a fenomeni più grandi delle nostre singole realtà, quindi dovremo ripensare i presidi minori come Penne per esempio, come fossimo in tempo di guerra. Se arriva l'onda lunga ci sarebbero interi reparti da ripensare".