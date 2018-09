Il marmo di Carrara del tribunale finisce sul lungomare sud [FOTO]

Il pregiato marmo di Carrara che era stato utilizzato per le facciate del tribunale di Pescara finisce sulla riviera sud del capoluogo adriatico.

Infatti oggi sono state scaricate dai camion le lastre tagliate e pronte per essere posate come nuova pavimentazione dei marciapiedi del riqualificato lungomare di Porta Nuova.

I lavori, come fa sapere il vice sindaco Antonio Blasioli, inizieranno domani e andranno avanti per circa 3 settimane andando così a completare la passeggiata: