VIDEO | Mario Ferri "Il Falco" sulla fuga in spiaggia: "Se tornassi indietro non lo rifarei"

Mario Ferri, detto "Falco" è intervenuto ieri sera, nel corso della diretta web "#IoRestoInChat", trasmessa sulla pagina facebook "Djk Association" e condivisa nei gruppi social "Quelli che...pescaresi" e "Club Novanta".

Il Falco ha risposto alle domande formulate dai vari partecipanti della videochat room in merito alla sua ennesima bravata compiuta qualche giorno fa sulla spiaggia della riviera di Pescara.

La sua fuga a gambe levate, dopo essere stato intercettato dalle forze dell'ordine, si è poi conclusa con il fermo da parte della polizia municipale e l'inevitabile ammenda. Il video del Falco rincorso da un uomo in divisa è stato riproposto in diverse trasmissioni televisive nazionali. Dopo le pubbliche scuse rilasciate a "Le Iene", è arrivato anche il chiarimento a ribadire la sua buona fede.

«Non è stata un'azione prevenuta. Mi ci sono ritrovato ed è andata così», confessa Mario Ferri, «ma non è questo il tipo di clamore mediatico che cerco. Ok, sono un provocatore, ma se potessi tornare indietro non lo rifarei assolutamente. accetto le critiche, ma non le offese gratuite da parte di persone che provano gusto ad odiare il prossimo».