Salvò bagnante dall'annegamento, pubblico encomio a Cepagatti per la bagnina Giammarino

Un pubblico encomio per aver salvato una bagnante in difficoltà mentre faceva il bagno in mare a Pescara nello scorso mese di agosto.

È quello che ieri, mercoledì 11 settembre, il Comune di Cepagatti ha consegnato alla bagnina Marina Francesca Giammarino.

A ricevere la ragazza sono stati il vicesindaco Annalisa Palozzo e i consiglieri Antonella Paolini e Andrea D'Angelo.

I tre rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno ringraziato la Giammarino a nome di tutta la comunitá per il coraggio e l'alto senso di responsabilità dimostrata salvando una bagnante in difficoltà. Marina ha 17 anni, studia all'Istituto industriale di Chieti, è alla sua prima esperienza da bagnina ma è una nuotatrice agonista esperta.