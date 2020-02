Marilena Di Stilio risponde alle critiche: "Dite no alle guerre, non al sesso"

Marilena Di Stilio risponde alle critiche e, con un post su Facebook, interviene sugli attacchi ricevuti da numerosi utenti dopo il nostro articolo sul suo debutto nel cinema hard:

"E perché sarei uno schifo? - si chiede la ristoratrice pescarese - Scusate, ma ho rubato, ucciso, imbrogliato? Spaccio? Assolutamente no. Non bevo, non fumo e non mi drogo: è un lavoro [...] Ok, non sarà un vanto ma non dò fastidio a nessuno. Si può scegliere di vedere o non vedere".