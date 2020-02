La ristoratrice pescarese Marilena Di Stilio del locale "La Pecora Nera" si lancia nel mondo dei film per adulti

Da ristoratrice maggiorata a professoressa sexy in un film per adulti. È stato infatti pubblicato da poco più di 24 ore il trailer del film pornografico girato da Marilena Di Stilio, la nota ristoratrice maggiorata pescarese che, assieme alla figlia Denise, da anni gestisce il ristorante "La Pecora Nera" di Sambuceto, famoso ormai non solo in Abruzzo ma in tutta Italia per l'accoglienza particolarmente calorosa e stuzzicante riservata dalle due donne ai clienti.

Il film, dal titolo "Ripassando la prof" vede Marilena nei panni di una professoressa che attende un suo alunno (l'attore di film per adulti Mauro Braga che attualmente vive in Abruzzo, a Fossacesia) e con il quale poi si lascia andare ad effusioni tutt'altro che innocenti.

Il tralier è disponibile sia su Youtube sul canale ufficiale di Marilena Di Stilio. In realtà, da anni sul web girano video a luci rosse riguardanti la ristoratrice, ma si trattava di piccoli filmati amatoriali mentre ora ha ufficialmente debuttato nel mondo e nel mercato dei film per adulti. Assieme alla figlia, era stata anche ospite del programma di Barbara D'Urso nel mese di dicembre, oltre ad aver partecipato ad alcune fiere erotiche.