Mare a Pescara: divieto di balneazione anche a Fossovallelunga

Anche a Fossovallelunga, dopo via Galilei e via Balilla, scatta il divieto temporaneo di balneazione. Il sindaco Alessandrini infatti, alla luce degli ultimi risultati delle analisi compiute dall'Arta, ha deciso di procedere con l'interdizione per i bagnanti. I divieti, lo ricordiamo, saranno rimossi non appena le analisi certificheranno valori conformi ai limiti di legge.