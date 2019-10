Tutti al mare, a Pescara l'estate continua [FOTO-VIDEO]

Mancano poco più di 2 mesi al natale, ma a Pescara le temperature consentono ancora di vivere la spiaggia e il mare.

Non tutte le concessioni balneari hanno rimosso ombrelloni, palme e sdraio vista la continua affluenza di residenti e forestieri.

Approfittando delle belle giornate di ottobre, sono in molti coloro che continuano a frequentare il litorale pescarese.

Facendo seguito al gesto del sindaco Masci che la scorsa domenica si è fatto immortalare in costume mentre faceva il bagno, altri suoi concittadini hanno seguito l'esempio e nella giornata di oggi 21 ottobre si sono concessi un tuffo refrigerante in acqua. Avvistate anche alcune comitive che hanno organizzato una improvvisata grigliata di pesce in riva al mare. Sul campo attrezzato dello stabilimento "Il Moro" proseguono invece i tornei di beach volley. Il meteo dovrebbe restare clemente ancora per tutta la settimana. Giacche a vento, piumoni e abbigliamento invernale possono ancora restare custoditi in guardaroba.

